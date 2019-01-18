Смоленские депутаты попросили списать газовые долги с населения региона вслед за Чечней

Депутаты Смоленской областной Думы Андрей Шапошников, Александр Степченков и Валерий Кузнецов обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей Смоленской области после списания аналогичной задолженности в Чечне.

Источник фото: фейсбук Андрея Шапошникова

«Мы, безусловно, понимаем, что в Российской Федерации не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой», — говорится в заявлении депутатов.

На своей странице в фейсбуке Шапошников заявил, что ничего не имеет против принятого в Чечне решения о списании долгов за газ, однако отметил, что социальное недовольство присутствует и в других регионах России.

В качестве примера он привел пенсионерку, живущую на пенсию в размере 10 тысяч рублей, которая недавно пришла к нему на прием: «Основные статьи расходов — газ, свет и лекарства. В какой-то момент жизнь поставила перед женщиной жестокий выбор — платить за все эти три вещи и при этом не умереть от голода она не могла. Решила отказаться от платежек за газ, накопила долг, и в результате газ ей отключили».

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

В «Газпром межрегионгазе» заявили о планах обжаловать решение грозненского суда. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», — рассказал ТАСС представитель компании.