СК получил доказательства владения Шестуном и его бизнес-партнерами землями на 2,2 млрд рублей

Следователи обнаружили доказательства того, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, а также его бизнес-партнеры Борис Криводубский и Сергей Самсонов фактически владели землей на сумму около 2,2 млрд рублей, говорится в заявлении Следственного комитета (СК) России.

В сообщении утверждается, что эти земли были оформлены на Шестуна, Криводобуского и Самсонова, а также на членов их семей, родственников и иных аффилированных юридических и физических лиц.

«При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленном на их имя объектов недвижимости», — отметили в СК. Эти материалы передали Генеральной прокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что у Шестуна нашли имущество стоимостью 10 млрд рублей. В ведомстве заявили, что оно не соответствует официальным доходам экс-главы Серпуховского района и что оно будет изъято в доход государства.

На это, жена обвиняемого Юлия Шестун заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры «направлены исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу».

Как утверждает сам Шестун, заявление которого есть в распоряжении редакции, «практически весь земельный актив предпринимателя Бориса Криводубского, представленный прокурорами как моя собственность, был куплен не у муниципалитета, а через земельные паи совхозов, минуя администрацию района». Обвиняемый также прокомментировал информацию о 22 автомобилях. «Откуда и зачем мне 22 автомобиля, я до сих пор понять не могу. Больше половины из этих машин я вообще не знаю, а тем более КамАЗ», — отметил Шестун.

По его мнению, данные заявления Генпрокуратуры являются «предупреждение от силовиков» из-за того, что он начал из следсвтенного изолятора публиковать «о коррупции в высших эшелонах власти».