В Воронеже возбудили новое уголовное дело против обвиняемых в убийстве полицейских

В Воронеже Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении оперативников Владимира Пыркова и Дмитрия Максимова по статье «Незаконное проникновение в жилище» (ст. 139 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Пырков и Максимов вместе с еще двумя оперуполномоченны отдела уголовного розыска ОП № 5 Владимиром Черниковым и Александром Шевченко находятся под стражей по обвинению в убийстве (ст. 105 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В мае 2018 года поздним вечером четверо оперативников нагрянули домой к ранее судимому Виктору Шилову, чтобы поговорить с ним об ограблении местной жительницы. Сотрудники полиции забрали Шилова «буквально в одних трусах, с полотенцем на плече и в тапочках», обратно он не вернулся.

По данным следствия, уже в Воронеже полицейские до смерти избили мужчину. Затем правоохранители поместили труп в автомобиль и отвезли в неустановленное место. Через три месяца после пропажи Шилова оперативников задержали.

В ходе расследования выяснилось, что через час после задержания Шилова Пырков и Максимов продолжили поиски второго подозреваемого и проникли в квартиру, где жили мужчина и женщина.

Согласно материалам дела, Максимов держал мужчину, а Пырков попытался отобрать сумку у женщины. Полицейские ушли из квартиры только после того, как женщина позвонила в службу спасения.