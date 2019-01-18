У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нашли кинобизнес в России. Сам он это отрицает

Кандидат в президенты Украины, стендап-комик Владимир Зеленский, владеет тремя кинокомпаниями, которые зарегистрированы в России, следует из расследования программы «Схема» (совместный проект «Радио Свобода» и «UA: Перший).

По информации «Схемы», владельцем российских кинокомпаний «Вайсберг Пикчерс», «Платинум фильм» и «Грин Филмс» является кипрская Green Family Ltd. Эта компания является соучредителем украинского ООО «Квартал 95», а ее конечными бенефициарами являются Зеленский и его бизнес-партнеры, выяснили журналисты.

В расследовании говорится, что с 2014 по 2017 год на счета «Грин филмс» поступило около 13 млн долларов. После начала конфликта с Украиной российская компания продюсировала фильмы «8 новых свиданий» (2015), «Петля Нестерова» (2015), «8 лучших свиданий» (2016) и другие.

Сам Зеленский заявлял в декабре прошлого года, что последний фильм с российскими коллегами был снят в 2012 году.

Позднее Зеленский заявил, что ни он, ни «Квартал 95» не работают с Россией: «Мы туда не ездим. Я там не выступаю, на меня там даже завели уголовное дело из-за того, что я и компания “Квартал 95” помогали нашей армии финансами» (цитата по «Громадскому»).

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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на 15 января на пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Согласно предварительным опросам, наиболее популярным кандидатом является политик Юлия Тимошенко, Зеленский занимает вторую строчку рейтинга.