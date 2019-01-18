Новая газетастать со–
участником

РАН присвоила звание почетного профессора патриарху Кириллу за «популяризацию науки»

Общество

13
 

Российская академия наук присвоила звание «почетного профессора РАН» главе Русской православной церкви патриарху Кириллу, сообщили Интерфаксу в пресс-службе академии.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, [бывшего президента РАН] Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — объяснила пресс-секретарь академии Светлана Попова.

Она также добавила, что патриарх Кирилл снимался в телепередаче о науке Сергея Капицы «Очевидное - невероятное», а также знал его отца Петра Капицу — лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

Церемония присуждения состоится на заседании президиума РАН 22 января, там о его заслугах перед наукой коллегам отчитается вице-президент РАН астрофизик Юрий Балега. На этом же заседании звание почетного профессора получит спикер и Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметили в пресс-службе.

Напомним, звание «почетный профессор РАН», согласно уставуприсуждается президиумом академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами».

Теги:
патриарх, ученые, наука, российская академия наук, va
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera