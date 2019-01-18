РАН присвоила звание почетного профессора патриарху Кириллу за «популяризацию науки»

Российская академия наук присвоила звание «почетного профессора РАН» главе Русской православной церкви патриарху Кириллу, сообщили Интерфаксу в пресс-службе академии.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, [бывшего президента РАН] Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — объяснила пресс-секретарь академии Светлана Попова.

Она также добавила, что патриарх Кирилл снимался в телепередаче о науке Сергея Капицы «Очевидное - невероятное», а также знал его отца Петра Капицу — лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

Церемония присуждения состоится на заседании президиума РАН 22 января, там о его заслугах перед наукой коллегам отчитается вице-президент РАН астрофизик Юрий Балега. На этом же заседании звание почетного профессора получит спикер и Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметили в пресс-службе.

Читайте также На трибунах становится тихо… РПЦ требует отдать стадион в Мурманске под строительство храма

Напомним, звание «почетный профессор РАН», согласно уставу, присуждается президиумом академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами».