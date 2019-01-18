В Чувашии депутат вслед за Смоленской областью попросил списать 3 млрд долгов населения за газ по примеру Чечни
Депутат Государственного совета Чувашской республики Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность населения региона за газ после того, как долг за эту коммунальную услугу был списан с жителей Чечни.
«А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору Чувашской республики В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала “Газпром” в Чувашии», — написал он в фейсбуке.
В документе, направленном в прокуратуру, говорится, что в республике задолженность за газ в третьем квартале 2018 года составила около трех миллиардов рублей, что «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».
Ранее с аналогичной просьбой в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы. Они заявили, что в основе российской правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой.
18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».
В «Газпром межрегионгазе» заявили о планах обжаловать решение грозненского суда. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», — рассказал ТАСС представитель компании