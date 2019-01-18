СК возбудил дело против полицейских, которые пытали жителя Волгодонска ради признания в краже телефона

Следственный комитет (СК) по Ростовской области возбудил уголовное дело против неустановленных сотрудников отдела полиции № 2 «Волгодонское» о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом «Общественному вердикту» сообщила адвокат Анна Лиознова.

В мае 2017 года местного жителя Сергея Мурашова задержали по подозрению в краже мобильного телефона и двух тысяч рублей. Мать задержанного рассказывала, что в отделе шестеро полицейских избивали его по голове, «ставили на растяжку» и душили с помощью капюшона.

Не выдержав пыток, Мурашов был вынужден признаться в трех преступлениях и написать явку с повинной. Правозащитники сообщали, что в следственном изоляторе он пытался покончить с собой.

В сентябре 2018 года Мурашова признали виновным в грабеже (ст. 161 УК) и приговорили к двум годам лишения свободы.

Позднее Мурашов отказался от явки с повинной и рассказал об избиениях. В декабре Волгодонский суд отменил незаконный приговор, вернул дело на новое рассмотрение и постановил отправить молодого человека под домашний арест.

«Общественный вердикт» отмечает, что спустя сутки после задержания Мурашова в 2017 году полицейские задержали человека, у которого позднее и обнаружили украденный телефон.