Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало оснащать газовыми сигнализациями жилые новостройки, в которых в качестве топлива используется природный газ. Об этом говорится в новой версии свода правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Газовая сигнализация должна будет контролировать концентрацию газа и перекрывать его подачу в каждой квартире при утечке. Новая версия свода также обязывает строителей устанавливать в таких новостройках стеклопакеты, которые легко выбиваются взрывной волной, — до этого они якобы не использовались в новостройках из-за дорогой цены, пояснили в пресс-службе.

Документ вступит в силу с 6 июня, в настоящий момент на сайте опубликована только редакция от 2018 года.

Ранее депутаты Госдумы «Справедливой России» внесли законопроект об обязательной установке газовой сигнализации во всех домах, которые снабжаются бытовым газом. А в Общественной палате предложили законодательно обязать граждан пропускать в жильё сотрудников газовой службы.

Это произошло на фоне взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, в результате которого обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа.

А утром 14 января в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погибли пятеро человек. СК также рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.