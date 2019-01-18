В Осло задержали напавшего с ножом в магазине россиянина. Полиция рассматривает версию теракта

В Осло задержали 20-летнего гражданина России, напавшего с ножом на местную жительницу, которая расплачивалась на кассе за продукты в магазине, сообщает NRK со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (ПСБ). По информации издания, правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

Нападание произошло в продуктовом магазине в центре Осло 17 января около 13:00 по местному времени (15:00 мск). По мнению полиции, женщина была случайной жертвой. Ее состояние ранее оценивалось как критическое. Сейчас СМИ пишут, что оно все еще тяжелое, но стабильное.

Сообщается, что задержанный планировал напасть на человека, который стоял на кассе, но решил скрыться с места преступления. Его задержали возле магазина. Позднее выяснилось, что россиянин приехал в Норвегию через Швецию.

«Я не могу вдаваться в детали допроса, но он [задержанный]

сказал, что хотел совершить теракт и убить больше людей»,

— заявила руководитель ПСБ Мари Бенедикте Бьернланд.

Как пишет Aftenposten, полиция пока не обладает информацией о том, что планируются новые атаки, и не знает, причастен ли к вчерашнему нападению кто-то еще.