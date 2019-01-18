The Insider: глава «Почты России» приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Москвы за миллиард рублей

Глава «Почты России» Николай Подгузов в конце 2017 года купил квартиру элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в Москве. Ее рыночную стоимость оценили более чем в 1 млрд рублей. Об этом сообщил The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

В материале отмечается, последний раз Подгузов публиковал свою декларацию о доходах в 2017 году — тогда его доходы составили 8 млн 860 тысяч рублей.

«Чтобы накопить на переезд в “Knightsbridge Private Park”, ему пришлось бы откладывать всю зарплату в течение столетия. При этом на иждивении у Подгузова находятся еще трое несовершеннолетних детей и супруга», — пишет издание.

В пресс-службе «Почты России» сообщили RNS, что «источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве». В организации также упомянули, что квартира была куплена в ипотеку.

The Insider отмечал, что Подгузов действительно взял кредит в банке ВТБ на 30 лет, однако с учетом ставки и минимального взноса ему бы приходилось ежемесячно выплачивать минимум 1,5 млн рублей: «И это при условии, что кредит на такую огромную сумму ему был одобрен, так как обычно в ВТБ его максимальный размер не превышает 60 млн руб».