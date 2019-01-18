Уфимскую дознавательницу уволили за распитие алкоголя с коллегами, обвиняемыми в ее изнасиловании

Управление МВД по Башкирии уволило со службы в полиции дознавательницу отдела по Уфимскому району, рассказавшую об изнасиловании со стороны трех коллег-полицейских. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Итоги проверки показали, что она, вместе с еще одной женщиной-дознавателем, в отделении распивала алкоголь вместя с тремя руководителями, ранее уволенными за «проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции». Вторую женщину также уволили.

Трое полицейских, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Галиев, руководитель ОМВД по Уфимскому району Матвеев и глава отдела по вопросам миграции того же подразделения Яромчук, с начала ноября находятся в СИЗО.

По версии следствия, в ночь на 30 октября они в отделе полиции изнасиловали 23-летнюю девушку, работающую дознавателем. СМИ сообщали, что факт изнасилования подтвердили результаты биоэкспертизы. Их обвиняют в изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК) и совершении насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК).