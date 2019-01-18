Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на незаконный арест и нарушение права на свободу выражения мнения

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы музыканта.

По его словам, жалоба касается незаконного лишения свободы рэпера до суда, назначенного впоследствии ареста, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и права на свободное выражение мнения.

В заявлении адвокат указал, что песни Хаски можно расценить как «противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи».

«В этой связи нельзя считать суд независимым и беспристрастным, поскольку явно прослеживается его ангажированность, негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта и фактически цензурирование творчества, которое недопустимо», — говорится в жалобе.

21 ноября концерт Хаски в Краснодаре отменили из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях рэпера призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. После этого музыкант решил зачитать рэп перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля. Затем его задержали и отвезли в отдел полиции.

На следующий день краснодарский суд арестовал рэпера на 12 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), и в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). Спустя четыре дня суд отменил административный арест.

Незадолго до начала концертного тура Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип Хаски на песню «Иуда», в котором герой ролика перемалывает через мясорубку и распространяет пленку с записью своей песни. В надзорном ведомстве объяснили, что в клипе якобы содержится информация об изготовлении и употреблении наркотиков.