Кубанская прокуратура решила привлечь к ответственности сбившего студентку судью

Прокуратура Краснодарского края решила инициировать привлечение к административной ответственности военного судью Арсена Крикорова, который в конце декабря сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе. Об этом представитель надзорного ведомства Антон Лопатин сообщил ТАСС.

«Процедура привлечения судьи к ответственности сложная, однако краевая прокуратура <..> при необходимости готова обратиться в Верховный суд за согласием на привлечение Арсена Крикорова к ответственности»,— рассказал Лопатин «Коммерсанту».

Прокуратура будет добиваться составления протоколов по статьям о причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью в ходе ДТП (12.24 КоАП, грозит штрафом в размере 2500 рублей или лишением прав на срок до двух лет) и оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП, наказание — до полутора лет лишения водительских прав или до 15 суток ареста).

Ранее после того, как председатель Краснодарского гарнизонного военного суда сообщил о проверке в отношении Крикорова, тот подал в отставку с сохранением гарантий неприкосновенности.

Напомним, вечером 21 декабря Крикоров сбил 18-летнюю чемпионку региона по тхэквондо, об инциденте стало известно только после публикации видео аварии в январе. Девушка говорила, что переходила дорогу перед его автомобилем, когда тот резко нажал на газ. После он вышел из машины, чтобы поднять ее, и, по ее воспоминаниям, сказал: «Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся»,

Впоследствии он также предлагал семье компенсацию, однако те планируют обратиться в суд, заявленная предварительно сумма компенсации ущерба составляет около трех миллионов рублей.