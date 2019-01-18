Прокуратура Башкортостана возбудила дело о загрязнении воздуха. В Сибае детям ограничили прогулки

Прокуратура республики Башкортостан возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК), сообщается на сайте ведомства. В ходе проверки выяснилось, что в городе Сибай неоднократно было превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ.

Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, который выделялись при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.

Карьер находится в эксплуатации сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Сибай и его пригороды вновь накрыло удушающим туманом



Местные жители выкладывают видео тумана в социальных сетях и жалуются на едкий запах.https://t.co/ZrR0i5cKDE pic.twitter.com/7LzppthS6R — all_ufa (@all_ufa) January 15, 2019

Жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе в ноябре прошлого года. Как сообщает «Коммерсант», гражданам начали бесплатно раздавать в аптеках защитные маски при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Ранее городская администрация ввела запрет на уличные занятия спортом в пяти школах, которые расположены вблизи тлеющего карьера, а также на прогулки для воспитанников всех городских детских садов. Власти Крыма заявили, что готовы бесплатно принять из Сибая на санаторно-курортное лечение 500 детей, пишет РИА Новости.