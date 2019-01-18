ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума

Президенту Владимиру Путину доверяют 33,4% россиян, в то время как его работу одобряют 62,1% респондентов. Об этом говорят результаты телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного с 9 по 13 января.

Хотя на странице показателя приводятся данные только с 2006 года, глава ВЦИОМ Валерий Федоров ранее отмечал, что исторического минимума рейтинг доверия Путину достиг в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями и тогда составлял 45%.

Таким образом, в январе 2019 года показатель, как отмечает «Дождь», достиг исторического минимума со вступления Путина в должность президента в 2000 году.

Для изучения рейтинга доверия у респондентов просят назвать неограниченное число политиков, которым они «доверили бы решение важных государственных вопросов».

Путин при этом с отрывом продолжает возглавлять рейтинг доверия: за ним следуют министр обороны страны Сергей Шойгу (13,7%), министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (9,3%) и премьер Дмитрий Медведев (8,3%).

18 января также опубликовал результаты опроса о недовольстве работы правительства Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно его данным, в последний месяц действия кабмина вызывали недовольство у более половины россиян, 54% респондентов, а еще большее число людей, 70%, слышали критику в его адрес от знакомых.