Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вернули из больницы в спецблок СИЗО

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова с первой степенью инвалидности, обвиняемого в незаконном обороте оружия и незаконной передаче взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК), выписали из больницы и поместили в СИЗО Симферополя. Об этом рассказал адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин.

После возвращения из клиники Бекирова поместили в спецблок СИЗО, что, по мнению адвоката, является ухудшением его условий пребывания под арестом.

В клинику имени Семашко крымскотатарского активиста поместили 15 января для определения состояния здоровья. Сторона защиты добивалась медосвидетельствования с момента заключения под стражу, так как ряд его хронических болезней входит в перечень, препятствующих аресту.

По словам дочери Бекирова Элеоноры, в клинике ему сделали укол инсулина, как больному диабетом, однако не учли его болезнь сердца, чем создали угрозу жизни.

Результаты обследования, по словам адвоката Ладина, будут только в понедельник 21 января. Защита надеется, что они позволят перевести его под домашний арест.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова 18 января обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москольковой, с просьбой принять меры к оказанию необходимой медицинской помощи Бекирову.

Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими пограничниками при попытке перехода админграницы 12 декабря 2018 года. На следующий день его арестовали до 11 февраля.

По версии следствия, Бекиров в мае 2018 года, будучи в Крыму, отдал на хранение более десяти килограмм взрывчатки и почти две сотни патронов. Мужчина, который якобы принял на хранение взрывчатку и боеприпасы, выступает в деле единственным свидетелем обвинения.

Защита настаивает, что Бекиров, инвалид 1-й группы, потерявший ногу из-за диабета, и требующий постоянного медицинского ухода, не делал ничего противозаконного во время посещения Крыма, что доказывают его родные, сопровождавшие во время поездки, а также биллинг его телефона, который был все время при нем.