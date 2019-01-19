Российский гонщик Эдуард Николаев выиграл ралли-рейд «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.

В состав экипажа Николаева входили штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков.

Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-Мастер», Дмитрий Сотников. На третьем месте разместился голландец Жерар де Рой (Iveco).

Это четвертая победа Николаева на турнире в качестве пилота: он побеждал на «Дакаре» в 2013, 2017, 2018, 2019 годах. Еще один раз (2010 год) он стал триумфатором ралли-рейда, будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина — нынешнего руководителя команды.

Ранее два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за технических проблем.

Ралли-рейд «Дакар» проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финишировал 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

«КАМАЗ-Мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков, ее гонщики 16 раз побеждали на знаменитом ралли-рейде.