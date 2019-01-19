В США экстрадировали обвиненного в кибермошенничестве россиянина

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвинили в мошенничестве с рекламой в интернете, был экстрадирован из Болгарии в США. Об этом сообщается на странице российского посольства в США во «ВКонтакте».

«Россиянину предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники консульства в Нью-Йорке посетят Жукова в тюрьме и окажут ему все необходимое «консульское содействие».

Жуков был задержан по требованию болгарских властей в конце ноября прошлого года. Ему, как и еще пяти россиянам (Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву) и двух гражданам Казахстана (Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову) предъявили обвинение в кибермошенничестве на несколько десятков миллионов долларов.

Сообщалось, что они реализовали две крупные схемы. В рамках первой они продавали компаниям рекламу на своих площадках, создавая на них видимость активности пользователей. С сентября 2014-го по декабрь 2016-го они арендовали сервера, которые использовали для автоматической загрузки около 5 тысяч своих фальшивых доменов. Эта схема позволила им сымитировать миллиарды просмотров и принесла им 7 миллионов долларов.

С декабря 2015 по октябрь 2018 года они работали по другой схеме, которая принесла им уже 29 миллионов долларов от рекламодателей. Они использовали уязвимости у более 1,7 миллиона компьютеров обычных пользователей и без ведома владельцев использовали скрытые браузеры для загрузки своих веб-страниц и рекламных объявлений.