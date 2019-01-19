Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретятся в конце февраля

Президент США Дональд Трамп проведет второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в консе февраля. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Место встречи будет объявлено позже.

После встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, которая состоялась накануне, Белый дом сообщил, что разговор прошел продуктивно и стороны «продолжают добиваться прогресса».

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, стороны достигли прогресса в переговорах по денуклекаризации Корейского полуострова, однако речи о снятии санкций с КНДР пока не идет.

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Напомним, в июне прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая стала первым саммитом между лидерами США и КНДР. Она длилась примерно 35 минут, после переговоры продолжились в расширенном составе.Третьей частью встречи был рабочий ланч.

Оба лидера оценили прошедшие переговоры положительно. Трамп заявил, что им удалось «установить особенную связь», а также пообещал, что процесс денуклеаризации Северной Кореи начнется «очень быстро».