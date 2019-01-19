На Камчатке офицер приказал выбросить в болото боеприпасы стоимостью 1,3 миллиона рублей

Военная прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества после того, как в одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона руководство приказало выбросить в болото боеприпасы стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Когда в части проходили занятия по практическому выполнению стрельб, заместитель командира части «в целях создания видимости качественного проведения занятий» приказал завысить число используемых боеприпасов в ведомостях, чтобы сымитировать успешно проведенные занятия, отмечается в сообщении.

Затем неизрасходованные боеприпасы вывезли с полигона и выбросили в болото. При этом они были списаны как израсходованные.

В отношение офицера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества (ч. 2 ст. 346 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.