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На Камчатке офицер приказал выбросить в болото боеприпасы стоимостью 1,3 миллиона рублей

Общество

 

Военная прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества после того, как в одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона руководство приказало выбросить в болото боеприпасы стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Когда в части проходили занятия по практическому выполнению стрельб, заместитель командира части «в целях создания видимости качественного проведения занятий» приказал завысить число используемых боеприпасов в ведомостях,  чтобы сымитировать успешно проведенные занятия, отмечается в сообщении. 

Затем неизрасходованные боеприпасы вывезли с полигона и выбросили в болото. При этом они были списаны как израсходованные. 

В отношение офицера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества (ч. 2 ст. 346 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Теги:
камчатка, nt
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