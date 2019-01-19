В Южно-Сахалинске задержали организатора акции против передачи Курильских островов Японии

В Южно-Сахалинске задержали Павла Шевченко, организатора акции против передачи Курильских островов Японии. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора движения «Весна» Степана Лосева.

«Когда народный сход закончился и все люди разошлись, к Павлу подошли несколько „эшников“ и сотрудников в форме, скрутили руки и посадили в полицейскую машину», — рассказал Лосев.

По его словам, полицейские не объяснили причины задержания. Только через час активисты нашли Шевченко в городском отделе полиции.

«Его продержали там около двух с половиной часов и отпустили с протоколом по 20.2 (нарушение порядка проведения акции). Правда, непонятно, по какой части», — добавил Лосев.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказать от требования компенсаций по Курилам. Японское руководство рассматривают вариант, при котором самостоятельно выплатит компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю.

В свою очередь МИД России заявил, что готов подписать мирный договор с Токио в том случае, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме. Как уточнили в МИД, полное признание итогов войны подразумевает, в том числе признание суверенитета России над южными Курильскими островами.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.