В Башкирии депутат попросил списать долги населения за газ по примеру Чечни

Депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин направил запрос в местную прокуратуру с просьбой добиться списания долгов за газ после того, как долг за эту коммунальную услугу был списан с жителей Чечни. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Я составил депутатский запрос Прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, также как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», – написал он.

Ранее с аналогичной просьбой в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы и депутат Государственного совета Чувашской республики.

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

В «Газпром межрегионгазе» заявили о планах обжаловать решение грозненского суда. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», — рассказал ТАСС представитель компании