В Москве проходит марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Фото

В Москве начался марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Сбор участников проходил в Новопушкинском сквере в 14:00. Марш был согласован властями Москвы.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Планируется, что акция пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка, а в 16:00 состоится возложение цветов.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Как передает корреспондент «Новой газеты», в акции участвуют около 60 человек. На рамках полицейские проверяли их плакаты.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Участники акции скандируют: «Наше отечество – все человечество», «Антифашизм не преступление», «Стас и Настя должны были жить», «Вечная память Стасу Маркелову! Вечная память Насте Бабуровой!».

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Акция, приуроченная к годовщине убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова проходит также в Петербурге, передает «МБХ-медиа». Власти города ее не согласовали.

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Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.