В Пермском крае СК решил проверить информацию о незаконной охоте чиновников

В Пермском крае управление Следственного комитета (СК) решило проверить информацию о незаконной охоте чиновников в Кочевском районе, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

«Проводится доследственная проверка по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Пермского края. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщил собеседник агентства.

Интерфакс отмечает, что, по предварительной информации, чиновники охотились на медведя и рысь.

18 января издание «Местное время» опубликовало фотографии главы Юксеевского сельского поселения, а также Николая Илюшина, который ранее занимал должности в пермском филиале ОАО «МРСК Урала» на охоте. По информации издания, они убили медведя и четырех рысей.

В конце 2018 года в Иркутской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой подозревается губернатор региона Сергей Левченко. Впервые видео с охоты с его участием появилось в интернете еще 3 сентября. Через несколько дней после обращения депутата Николая Николаева в прокуратуру областной Следственный комитет (СК) начал проверку, однако о ее итогах официально не сообщал.

Сам Левченко утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, охота была лицензированной, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном. Позднее он говорил, что СК не нашел состава преступления, поскольку все было законно.

В конце декабря на федеральных каналах об этом инциденте говорилось в нескольких новостных выпусках. 28 декабря в эфире «Первого канала»

снимавший охоту блогер Артем Павлечко сообщал, что она состоялась в начале января 2017 года (в запрещенное время).

За день до этого в программе «Вести. Дежурная часть» на «России-1» утверждалось, что медведь в это время спал в берлоге. После этого МВД России поручило еще раз проверить сообщения о незаконной охоте Левченко.