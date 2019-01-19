В Москве и Петербурге полицейские задержали участников акций памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

обновление 16.31 Корреспондент «Новой» передает, что Ясину вменяют ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудникa полиции). Про других задержанных информации в настоящее время нет. 17.32 По данным корреспондента «Новой», всем задержанным в Москве, кроме Николая Кретова, вменяют ст. 19.3 КоАП. Про Кретова данных нет.

В Москве на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой задержали четырех человек, передают корреспонденты «Новой газеты».

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Среди задержанных – сопредседатель Профсоюза журналистов и ЛГБТ-активист Игорь Ясин. По словам корреспондента «Новой», незадолго до задержания его начал провоцировать неизвестный, он пытался вырвать радужный флаг из рук Игоря. После этого к нему подошли полицейские. Ясин успел выкрикнуть: «Прямо сейчас в Чечне убивают ЛГБТ! Об этом нужно говорить!» — и тут же был задержан. Люди вокруг пытались помешать задержанию, кричали полицейским: «Фашисты!»

Задержание Игоря Ясина. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

«ОВД-Инфо» сообщает, что помимо Ясина задержали Николая Кретова, Дмитрия Борисенко и Михаила Комракова. Кретов рассказал, что после задержания в автозаке его ударили.

Задержание в Москве. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Напомним, 19 января в Москве проходит согласованный марш памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. По оценке корреспондента «Новой», в нем участвуют около 200 человек.

В Петербурге прошла несогласованная акция памяти, после нее, по данным «ОВД-Инфо», задержали семь человек. «Группа помощи задержанным» в Петербурге сообщает о задержании еще пяти человек, таким образом, по ее информации, всего в городе задержали 12 участников акции.

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Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.