Глава РУСАДА попросил WADA не лишать агентство статуса соответствия Антидопинговому кодексу

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус написал письмо руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором попросил агентство не лишать РУСАДА статуса соответствия Антидопинговому кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

«Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте», — говорится в письме Гануса.

Глава РУСАДА отметил, что агентство «предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований исполкома WADA от 20 сентября 2018 года в установленный исполкомом WADA срок» и что оно готово помогать спортивным федерациям России в возвращении статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, в сентябре Исполнительный комитет WADA большинством голосов проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, что означало возвращение ему аккредитации.

Инспекция WADA должна была получить полный доступ к данным из московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло, и агентство предоставило отсрочку РУСАДА. Как отмечает ТАСС, эксперты WADA в январе вновь посетили московскую лабораторию, необходимые данные были успешно извлечены. Заседание исполкома WADA, который вынесет решение о статусе РУСАДА, состоится 22 января.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. После этого в декабре 2016 года было опубликован доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.