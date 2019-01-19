В Париже во время протестов задержали 12 человек

В Париже во время акции движения «Желтых жилетов» задержали 12 человек, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

BFMTV правоохранители рассказали, что некоторых людей задержали в том числе за ношение оружия, полицейские проводили выборочные проверки. По словам правоохранителей, манифестация прошла в спокойной обстановке.

Согласно информации BFMTV, протесты проходят во многих городах Франции, точной информации об участниках пока нет. В Ренне, сообщает BFMTV, во время акции пострадали двое полицейских. В протестах, которые состоялись в прошлые выходные, приняли участие, отмечает Le Parisien, 84 тысячи человек, в том числе восемь тысяч в Париже.

Напомним, с середины ноября против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства» по всей Франции выступают члены движения «Желтые жилеты».

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также решили отложить введение новых методов для технического контроля автомобилей.

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц, но протестующие продолжили демонстрации.