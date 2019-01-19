В Лондоне прошла акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

На востоке Лондона прошла демонстрация антифашистов, приуроченная к десятой годовщине убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

Фото: Юлия Минеева/«Новая газета»

В акции солидарности с российскими антифашистами приняли участие около 100 человек. Пришедшие почтили память погибших и напомнили о важности противостояния националистическим настроениям, рост которых в последнее время наблюдается в Европе.

Фото: Юлия Минеева/«Новая газета»

Британские антифашисты также выразили поддержку фигурантам «дела Сети», которых в России обвиняют в создании террористического сообщества, и другим российским политзаключенным.

Фото: Юлия Минеева/«Новая газета»

Организатор акции в Лондоне Габриель Леви рассказал «Новой газете», что он узнал о деле «Сети» от русских друзей, которые писали об этом в социальных сетях. «Очень сильно поражает идея, что люди были арестованы и их пытали, чтобы добиться признания. Эти признания были главным доказательством, использованном во всем процессе», — сказал он.

Акции памяти Бабуровой и Маркелова прошли в Москве и Петербурге, их участников задержали. В Москве акция была согласована мэрией, в Петербурге – нет.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.

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Напомним, фигурантами дела «Сети» (или «пензенского дела») являются 11 человек. Они сейчас находятся под арестом по обвинению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела неоднократно заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».