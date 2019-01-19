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В Мексике при взрыве на нефтяном трубопроводе погибли 66 человек

Общество

 

В результате взрыва на нефтяном трубопроводе Туспан — Тула в Мексике погибли 66 человек, сообщил в твиттере губернатор штата Идальго Омар Фаяд. 

По его информации, 76 человек в результате произошедшего пострадали. 85 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. 

Взрыв произошел вечером 18 января, как отмечает El Universal, сначала было известно о 21 погибшем. CNN сообщает, что государственная нефтяная компания Pemex расследует причины взрыва. По ее информации, он произошел из-за незаконной врезки труб. В компании сообщили, что людей, живущих рядом с трубопроводом, эвакуировали.    

Теги:
взрыв, мексика, em
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