Суд в Москве продлил срок задержания Насти Рыбки

Нагатинский суд Москвы продлил задержание Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, на 72 часа, до 22 января, сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что с соответствующим ходатайством к суду обратился адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский. Его поддержал прокурор.

Интерфакс сообщает, что Вашукевич свою вину не признала.

Ранее сотрудники МВД задержали Рыбку и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, которые были депортированы из Таиланда. В московском главке МВД сообщили, что это произошло в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд по борьбе к коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, основанное на информации из инстаграма Насти Рыбки и ее книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии.

В июле прошлого года Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни: те в соцсетях опубликовали фотографии с бизнесменов, а также аудиозаписи его разговоров.