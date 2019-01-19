WP рассказала о штрафе для Facebook из-за утечки данных пользователей

В США пять представителей Федеральной торговой комиссии (FTC) во время встречи обсудили возможность наложения штрафа на компанию Facebook из-за нарушения соглашения о защите данных пользователей. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, это может стать «первым серьезным наказанием» для Facebook в США после того, как в марте стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети.

По информации WP, если в FTC решат наложить штраф, то он будет больше 22,5 млн долларов, который в 2012 году наложили на Google. Один из источников издания заявил, что в ближайшее время FTC выпустит официальную рекомендацию о штрафе, затем будет голосование по этому вопросу. Другие два собеседника газеты сказали, что окончательного решения о штрафе в регуляторе еще не приняли.

WP отмечает, что, согласно соглашению, Facebook должен уведомлять пользователей и запрашивать их разрешение на передачу данных третьим лицам.

Напомним, весной 2018 года произошел скандал, связанный с утечкой данных пользователей компании. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, собрала данные миллионов пользователей соцсети. Из-за этого Facebook впоследствии оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).