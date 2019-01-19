В оппозиционном митинге в Индии приняли участие 500 тысяч человек

В Индии в митинге оппозиции приняли участие 500 тысяч человек, сообщает «Аль-Джазира».

Как отмечает телеканал, демонстрация прошла 19 января в городе Калькутта. Оппозиционные силы выступают против действующего премьер-министра страны Нарендры Моди и его индуистской националистической партии Бхаратия Джаната парти (БДП). В мае 2019 года в Индии должны пройти национальные выборы.

По информации «Аль-Джазиры» в протестах приняли участие лидеры более 20 национальных и региональных партий.

19 marks a new beginning!!



It’s the beginning to an end of arrogance, intolerance, inequity and injustice. #UnitedIndiaAtBrigade pic.twitter.com/RTk34nfIlL — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 19, 2019

Сам премьер-министр Индии заявил, что оппозиция действует в личных интересах.

«Альянс [выступает] не против меня, а против Индии», – написал он в своем твиттере.

Моди занимает пост премьер-министра Индии с мая 2014 года. В 2018 году журнал Forbes включил его в число десяти самых влиятельных людей мира.