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В оппозиционном митинге в Индии приняли участие 500 тысяч человек

Общество

 

В Индии в митинге оппозиции приняли участие 500 тысяч человек, сообщает «Аль-Джазира».

Как отмечает телеканал, демонстрация прошла 19 января в городе Калькутта. Оппозиционные силы выступают против действующего премьер-министра страны Нарендры Моди и его индуистской националистической партии Бхаратия Джаната парти (БДП). В мае 2019 года в Индии должны пройти национальные выборы. 

По информации «Аль-Джазиры» в протестах приняли участие лидеры более 20 национальных и региональных партий. 

Сам премьер-министр Индии заявил, что оппозиция действует в личных интересах. 

«Альянс [выступает] не против меня, а против Индии», – написал он в своем твиттере. 

Моди занимает пост премьер-министра Индии с мая 2014 года. В 2018 году журнал Forbes включил его в число десяти самых влиятельных людей мира. 

Теги:
оппозиция, митинги, индия, em
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