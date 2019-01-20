YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник»

Фильм «Праздник» о праздновании Нового года советскими чиновниками в блокадном Ленинграде был удален с YouTube «за нарушение условий использования». Об этом режиссер фильма Алексей Красовский написал в фейсбуке.

Точная причина удаления видео неясна. Красовский уточнил, что пока не видит внятного ответа-претензии.

3 января Красовский выложил фильм в общий доступ. Каждый желающий мог пожертвовать режиссеру и команде любую сумму, которую посчитает нужной.

Режиссер планировал премьеру фильма на 31 декабря, однако в назначенный день перенес ее на неопределенный срок — после взрыва жилого дома в Магнитогорске.

Красовский, автор успешной картины «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, решил выложить свой новый фильм в общий доступ после того, как идею картины еще до ее выхода раскритиковали депутаты Госдумы. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, а прокуратура после этого начала проверку фильма.

Действие сатирического фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год. В главных ролях: Ян Цапник, Алена Бабенко, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков.