Задержанных на марше памяти Маркелова и Бабуровой в Москве решили оставить в отделении полиции до суда

Задержанных на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве решили оставить в ОВД «Арбат» до 21 января, до суда. Об этом Интерфаксу рассказала координатор проекта правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

По ее словам, у задержанных забрали вещи и телефоны, к ним не пускали адвокатов в том числе по доверенности. К одному из задержанных защитника пустили только через пять часов, к другим обещали пустить утром 20 января, рассказала Фролова.

Напомним, 19 января в Москве прошла согласованная акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, на ней задержали четырех человек: Игоря Ясина, Николая Кретова, Дмитрия Борисенко и Михаила Комракова. Им вменяют ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), Кретову – также ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.