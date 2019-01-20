В Дагестане возбудили уголовное дело из-за необоснованного начисления долгов за газ

В Дагестане возбудили уголовное дело в связи с необоснованным начислением жителям долгов за газ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Ведомство совместно с региональными управлениями МВД и ФСБ проводит мероприятия для установления реального объема потребления газа на территории Каякентского района республики. Аналогичное уголовное дело ранее было возбуждено в Карабудахкентского районе Дагестана, отметили в прокуратуре.

О подозреваемых по делам и сумме ущерба из-за необоснованного начисления долгов за газ в ведомстве не сообщили.

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

В «Газпром межрегионгазе» заявили о планах обжаловать решение грозненского суда. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», — рассказал ТАСС представитель компании.

С аналогичной просьбой в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы, депутат Государственного совета Чувашской республики и депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги всех россиян по ЖКХ.