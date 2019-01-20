Трамп предложил план по прекращению шатдауна

Президент США Дональд Трамп предложил продлить программу «Dreamers» («Мечтатели») для детей мигрантов, которым грозит депортация, в обмен на выделение правительством 5,7 млн долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

Подобное предложение Трамп сделал для прекращения шатдауна, который продолжается в США уже несколько недель. Агентство отмечает, что частичной блокировки работы правительства сотни тысяч федеральных работников остались без зарплаты.

Демократы отклонили предложение Трампа еще до его официального объявления. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала предложения «подборкой нескольких ранее отклоненных инициатив».

Напомним, 22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства с выделением средств на строительство стены на границе с Мексикой.

3 января бюджет был принят, но без выделения средств на стену, хотя на этом настаивал Трамп.