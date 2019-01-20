Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике возросло до 76 человек

Число погибших в результате взрыва на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 76 человек, сообщает El Universal со ссылкой на представителей местных властей.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд написал у себя в твиттере, что в настоящее время находится в госпитале с родственниками пострадавших и контролирует оказание раненым медицинской помощи.

Estoy en el Hospital General de Pachuca para acompañar a los familiares de los heridos y darle seguimiento a la atención médica brindada por el personal de @Salud_Hidalgo. Cuentan con mi apoyo para superar esta tragedia. pic.twitter.com/zXDdxzNuyI — Omar Fayad (@omarfayad) January 20, 2019

Взрыв произошел вечером 18 января, накануне было известно о 66 погибших. CNN сообщает, что государственная нефтяная компания Pemex расследует причины взрыва. По ее информации, он произошел из-за незаконной врезки труб.