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Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике возросло до 76 человек

Общество

 

Число погибших в результате взрыва на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 76 человек, сообщает El Universal со ссылкой на представителей местных властей. 

Губернатор штата Идальго Омар Файяд написал у себя в твиттере, что в настоящее время находится в госпитале с родственниками пострадавших и контролирует оказание раненым медицинской помощи.

Взрыв произошел вечером 18 января, накануне было известно о 66 погибших. CNN сообщает, что государственная нефтяная компания Pemex расследует причины взрыва. По ее информации, он произошел из-за незаконной врезки труб. 

Теги:
взрыв, мексика, em
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