В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных на марше памяти Маркелова и Бабуровой. Фото
Виктория Одиссоновафотокорреспондент
В Москве активисты проводят одиночные пикеты у здания ОВД «Арбат» в поддержку задержанных на акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января.
Напомним, на шествии в память убитых 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в Москве были задержаны четыре человека. Игорю Ясину, Николаю Кретову, Дмитрию Борисенко и Михаилу Комракову вменяют обвинения по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), Кретову – также по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).
«Коля в момент задержания Игоря стал объяснять сотруднику полиции, что задержание незаконно. На видео задержания видно, что Игорь Ясин шел с флагом, на котором была просто изображена радуга, – рассказал активист Митя Поротиков. – Он даже не выкрикивал никаких лозунгов. Когда полицейский подошел и попросил обьяснить, что у него в руках, Игорь сказал, что это просто цветной кусок материи. И его задержали. И Колю задержали просто заодно».
Около 10 человек уже собрались у здания ОВД на серию одиночных пикетов. Сотрудники полиции подошли к Мите Поротикову, первому пикетируемому, и сказали, что проводить такие акции здесь нельзя. Однако после того, как сотрудники полиции уточнили эту информацию у дежурного, Поротикова задерживать не стали.
«Мы здесь потому, что это было абсолютно неправовое задержание с применением насилия, – сказал он. – Во время задержания Игоря Ясина сотрудники полиции ударили в живот. Причем он не сопротивлялся, просто вокруг него стояла толпа, которая сдерживалась полицию».
Задержанных на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве решили оставить в ОВД «Арбат» до 21 января, до суда. На нем Поротиков будет выступать в качестве свидетеля.
«Вся эта система поддерживает ту же систему, которая 10 лет назад допустила убийство Маркелова и Бабуровой, – заявил Поротиков. – Это практически тот же #10yearschallenge, но в очень грустном смысле».
Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.