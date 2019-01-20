В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных на марше памяти Маркелова и Бабуровой. Фото

В Москве активисты проводят одиночные пикеты у здания ОВД «Арбат» в поддержку задержанных на акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января.

Валентин Панферов, активист «Революционной рабочей партии». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Напомним, на шествии в память убитых 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в Москве были задержаны четыре человека. Игорю Ясину, Николаю Кретову, Дмитрию Борисенко и Михаилу Комракову вменяют обвинения по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), Кретову – также по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

Журналистка «Новой» Елена Костюченко. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Коля в момент задержания Игоря стал объяснять сотруднику полиции, что задержание незаконно. На видео задержания видно, что Игорь Ясин шел с флагом, на котором была просто изображена радуга, – рассказал активист Митя Поротиков. – Он даже не выкрикивал никаких лозунгов. Когда полицейский подошел и попросил обьяснить, что у него в руках, Игорь сказал, что это просто цветной кусок материи. И его задержали. И Колю задержали просто заодно».

Активист Митя Поротиков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Около 10 человек уже собрались у здания ОВД на серию одиночных пикетов. Сотрудники полиции подошли к Мите Поротикову, первому пикетируемому, и сказали, что проводить такие акции здесь нельзя. Однако после того, как сотрудники полиции уточнили эту информацию у дежурного, Поротикова задерживать не стали.

Активистка Злата Сандер. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Мы здесь потому, что это было абсолютно неправовое задержание с применением насилия, – сказал он. – Во время задержания Игоря Ясина сотрудники полиции ударили в живот. Причем он не сопротивлялся, просто вокруг него стояла толпа, которая сдерживалась полицию».

Задержанных на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве решили оставить в ОВД «Арбат» до 21 января, до суда. На нем Поротиков будет выступать в качестве свидетеля.

«Вся эта система поддерживает ту же систему, которая 10 лет назад допустила убийство Маркелова и Бабуровой, – заявил Поротиков. – Это практически тот же #10yearschallenge, но в очень грустном смысле».

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.