В протестах во Франции приняли участие более 80 тысяч человек

В акциях протеста движения «Желтые жилеты», прошедших во Франции 19 января, приняли участие 84 тысячи человек, передает BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

В Париже в выступлениях участвовали восемь тысяч человек, в Тулузе – десять тысяч протестующих. 20 человек в ходе демонстраций во французской столице были задержаны, сообщал BFMTVсо ссылкой на полицию.

При этом в фейсбуке движения говорится о как минимум 147 365 протестующих во Франции 19 января.

Напомним, акции членов движения «Желтые жилеты» с середины ноября проходят по всей Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также решили отложить введение новых методов для технического контроля автомобилей.

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц, но протестующие продолжили демонстрации.