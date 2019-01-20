Интерфакс сообщил о вызове на допрос в полицию режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Красовский был приглашен на допрос к следователю», — сообщил собеседник агентства.

По информации источника Интерфакса, Красовского вызвали на разговор со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Собеседник агентства добавил, что причина вызова режиссера в полицию в настоящее время не известна.

Сам Красовский информацию о допросе не комментировал. «Про уголовные дела комментарии давать не буду, надоело им помогать кошмарить народ», — сообщил он в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что фильм «Праздник» был удален с YouTube «за нарушение условий использования». Позже режиссер написал в фейсбуке, что кинокартину снова открыли для просмотра, но качество видео испортилось. По его словам, официального объяснения, почему ссылку на фильм закрыли, не было.

3 января Красовский выложил его в общий доступ. Каждый желающий мог пожертвовать режиссеру и команде любую сумму, которую посчитает нужной. Режиссер планировал премьеру фильма на 31 декабря, однако в назначенный день перенес ее на неопределенный срок — после взрыва жилого дома в Магнитогорске.

Красовский решил выложить «Праздник» в общий доступ после того, как идею картины еще до ее выхода раскритиковали депутаты Госдумы. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, а прокуратура после этого начала проверку фильма.

Действие сатирического фильма «Праздник» происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год. Главные роли в кинокартине играют Ян Цапник, Алена Бабенко, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков.