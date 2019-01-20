В Москве и Хабаровске прошли митинги против передачи Японии Курильских островов

В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии, об этом написал в твиттере лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По итогам митинга граждане потребовали прекратить кулуарные переговоры с Японией и поставить точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Митинг завершился лозунгом «Курилы – наша земля!» и легендарной песней «Вставай, страна огромная!» pic.twitter.com/JM0oP7fDhA — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 20, 2019

Удальцов сообщил о примерно двух тысячах участниках акции на Суворовской площади. Власти Москвы митинг согласовали.

«Перед началом полиция задержала двух или трех человек, которые выкрикивали националистические лозунги. Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями», – рассказал Удальцов Интерфаксу.

Представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова сообщала агентству, что 500 человек – согласованная численность участников акции.

Акция против передачи Курил Японии прошла также в Хабаровске, сообщает Интерфакс. Ее организовали представители КПРФ. Агентство со ссылкой на мэрию города отмечает, что в ней приняли участие около 100 человек.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов.

В начале 2019 года японские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что власти Японии планируют предложить России отказаться от требования компенсаций по Курилам.

МИД России заявил, что готов подписать мирный договор с Токио в том случае, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме. Как уточнили в российском министерстве, полное признание итогов войны подразумевает в том числе признание суверенитета России над южными Курильскими островами.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, возникший в середине прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.