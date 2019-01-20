Член ОНК: фигурантам «пензенского дела» Филинкову и Бояршинову не передают письма и ограничивают общение с адвокатами

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Яна Теплицкая сообщила в своем фейсбуке, что фигурантам дела «Сети» (также известного как «пензенское дело») Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову в СИЗО не доставляют письма и газеты, а с адвокатами им разрешают видеться только при следователе.

По словам Теплицкой, неизвестно получают ли другие заключенные СИЗО-3, где находятся Филинков и Бояршинов, письма. В настоящее время в ОНК пытаются узнать информацию о этом, сообщила она.

«Мы не можем ничего сделать с нарушением права на защиту (или есть идеи что?), но с правом читать письма – попробуем», – написала Теплицкая.

Член ОНК также рассказала, что в комиссии не получили обращения Филинкова, отправленные в декабре, и ответ на запрос.

Напомним, Филинкова и Бояршинова задержали по делу «Сети» в конце января 2018 года в Петербурге, в одно время с другим фигурантом Игорем Шишкиным. Всего по этому делу проходят 11 человек.

По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Задержанные в Петербурге Шишкин и Филинков якобы принимали участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») «террористического сообщества «Сеть».

Филинков неоднократно рассказывал о том, что сотрудники ФСБ его избивали и пытали электрошокером, заставляя заучивать формулировки признательных показаний, которые потом необходимо было произнести следователю. Филинкова и Бояршинова оставили под арестом до 22 марта.

В январе суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). Поскольку Шишкин единственный в деле признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, заседание проходило в особом порядке. Прокурор просил приговорить его к четырем годам лишения свободы.