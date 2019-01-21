Kyodo: Абэ для заключения мирного договора может отказаться от претензий на Итуруп и Кунашир

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с Россией при получении гарантий передачи острова Шикотана и гряды Хабомаи, сообщили агентству Kyodo источники в правительстве. Перевод заметки приводит ТАСС.

Претензии на два других спорных острова южных Курил, Итуруп и Кунашир, которые занимают 93% от площади всех «северных территорий», называются нереалистичными. Добиваться передачи Шикотана и Хабомаи правительство Абэ будет на основании советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая должна была стать основой для заключения мирного договора между странами.

22 января Абэ в рамках визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным. По данным газеты Mainichi, японский премьер намерен договориться об еще одной встрече с Путиным весной 2019 года, которая станет второй, начиная с ноября, когда политики договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации.

За неделю до этого, 14 января, в Москве состоялась встреча глав МИД двух стран, Сергея Лаврова и Таро Коно. Лавров говорил, что Россия готова на мирный договор только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе и суверенитета России над южными Курильскими островами.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.