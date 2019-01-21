В Совете Федерации предложили штрафовать за карты России без Крыма и Курил

Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди начали разработку законопроекта об административном наказании за неверное указание принадлежности полуострова Крыма и других географических объектов на картах России. Об этом они сообщили газете «Известия».

По их планам, законопроект рассмотрят в Совете Федерации в ближайшие три месяца. Он закрепит понятие изображения карты России и определит порядок ее применения: в том числе обяжет публиковать полные карты, помимо издателей географических карт, также и производителей товаров народного потребления.

Сенаторы планируют подготовить законопроект на основе статьи о нарушении порядка изготовления изображения государственного герба (ст. 19.11 КоАП), который предполагает штрафы от 500 до 1000 рублей.

В качестве примера нарушения будущей статьи «Известия» привели публикацию карты без крыма в соцсетях бренда Coca-Cola в начале 2016 года – сенаторы от Крымы тогда даже подавали к компании иск. После инцидента они также предлагали ввести похожий запрет в закон «О рекламе», однако поправки отклонили.

В Росреестре, который осуществляет надзор за отображением границы страны на картах, рассказали о том, что похожий законопроект подготовило и Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас нет наказания за некорректное отображение территории России. Однако КоАП предполагает штрафы от 2 до 3 тысяч рублей за неправильное название географических объектов (ст. 19.10 КоАП).

Так, в 2017 году Росреестр Москвы оштрафовал по этой статье на 100 тысяч рублей по этой статье издательство АСТ за атласы для 8 и 9 классов. Среди нарушений в сообщении ведомства также отмечались неточные границы с Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова.