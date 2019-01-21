Российского теннисиста и вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, говорится на сайте организации. Он станет вторым россиянином в Зале славы после Марата Сафина.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!



👏👏👏



🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) January 20, 2019

Официальная церемония назначена на 20 июля, помимо Кафельникова туда также включат китаянку Ли На и француженку Мэри Пирс. «Это три невероятно трудолюбивых спортсмена, <..> они заслужили эту честь, и мы с нетерпением ждем возможности включить их в Зал славы в июле», — сказал президент Зала славы Стэн Смит.

Напомним, в 1996 году Евгений Кафельников после победы на Roland Garros стал первым россиянином, выигравшим теннисный турнир серии Большого шлема. В 1999 году он также выиграл Открытый чемпионат Австралии, а в 2000 году стал олимпийским чемпионом. В 1999 году на протяжении шести недель, с 3 мая по 13 июня, он был первой ракеткой мира в одиночном разряде. Помимо этого, он является обладателем Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России, а также чемпионом России по гольфу.