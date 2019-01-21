В Казани и Ростове-на-Дону к активистам «Открытой России» пришли с обысками

В Казани полицейские пришли с обыском к юристу «Правозащиты Открытки» в Татарстане Эльзе Нисанбековой, рассказал «Idel.Реалиям» координатор организации Алексей Прянишников.

Обыски у Нисанбековой связаны с уголовным делом в отношении бывшей главы ростовского отделения и члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Суть обвинения полицейские не уточнили, связи с самой Шевченко в настоящий момент нет.

Обыски также проходят у троих активистов из Ростова-на-Дону, среди которых Антон Приходько, которому полицейские «ломают дверь». Участник движения «Открытая Россия» Максим Руденко уточнил «ОВД-Инфо», что полицейские пришли в 7:30 к активисткам Ольге и Ирине Зининым, которые не стали открывать дверь, а также Елене Меньшениной, которая после этого перестала выходить на связь.

Ранее в Пскове под домашний арест по делу о сбыте амфетамина отправили координатора «Открытой России» Лию Милушкину, ее мужа поместили в СИЗО. Оба не признали вину и назвали дело политическим, а после объявили голодовку.