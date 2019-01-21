Медучреждения Магнитогорска получили письма о готовящихся терактах

Государственные и частные медицинские учреждения Магнитогорска в ночь на 21 января получили электронные письма с угрозами совершения терактов. Письма отправлялись с анонимного почтового ящика.

По информации «Новой газеты», угрозы получили в городской больнице № 1, в детской больнице № 3, а также как минимум в одном из частных медицинских учреждений. В социальных сетях жители Магнитгорска также сообщают об эвакуации школы № 62.

В УФСБ по Челябинской области «Новой» подтвердили факт поступления угроз. «Сотрудники УФСБ работают по данным сообщениям вместе с МВД, МЧС и другими ведомствами согласно утвержденным алгоритмам», — заявили в пресс-службе.

Напомним, утром 31 декабря произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. В результате которого обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрывов мог быть теракт.

Спустя две недели организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций, со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила, что ИГ взяло ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. В Следственном комитете (СК) призвали не доверять этой информации.