В Минобрнауки запланировали выделить 628 млн рублей на поиск опасной для детей информации в интернете

На поиск «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений», которые распространяются через интернет и направлены на детей, Минобрнауки намерено потратить 628 млн рублей в течение трех лет. На соответствующий законопроект на интернет-портале правовой информации обратил внимание «Коммерсант».

Этот документ министерство подготовило совместно с Росмолодежью. Они определили, что деньги получит автономна некоммерческая организация (АНО) «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», созданная по поручению президента России. Возглавляет этот центр экс-помощник руководителя Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин.

Контролировать работу центра, по информации «Коммерсанта», будет именно Росмолодежь. В разговоре с газетой Бугаева не стал уточнять, как именно будут распределены средства и как будет происходить поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете.

Напомним, 2 ноября 2018 года сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о создании кибердружин, которые будут помогать правоохранительным органам искать в интернете противоправную информацию. Под противоправной понимается информация экстремистского характера, направленная в том числе на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также информация, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.

По замыслу депутатов, россияне будут создавать кибердружины по собственной инициативе. Они будут представлять собой общественные организации, о деятельности которых нужно будет уведомить Роскомнадзор. В кибердружину будут принимать на добровольной основе граждан, достигших 18 лет.