ФСБ отчиталась о задержании сборщиков средств для «Исламского государства»

Сотрудники ФСБ задержали группу людей, которых обвиняют в сборе денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирии», — говорится в сообщении ФСБ.

Там настаивают, что таким образом удалось собрать более 10 млн рублей. Сами задержания проходили в Краснодарском крае и республиках Дагестан и Адыгея. В итоге возбуждено три уголовных дела по статьям «Содействие террористической деятельности» (статья 205.1 УК РФ).

В ЦОС добавили, что в ходе допросов обвиняемые дали признательные показания.

Напомним, 11 января Национальный антитеррористической комитет (НАК) отчитался о том, что на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ» застрелил трех боевиков, которые открыли огонь по работникам ДПС. Позже в комитете заявили, что убитые вербовали молодежь в ряды «Исламского государства».