Рост экономики Китая замедлился до минимума за последние 28 лет

Рост экономики Китая в четвертом квартале 2018 года составил 6,6%, что стало худшим показателем за последние 28 лет. Об этом отчиталось государственное статистическое управление страны.

«В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%», — следует из доклада.

Среди причин, по которым произошло замедление темпов роста, эксперты называют торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и текущий уровень инвестиционной активности.

Государственное статистическое управление также сообщило, что население континентального Китая выросло до 1,395 млрд человек в 2018 году, таким образом, оно возросло на 5,3 млн человек по сравнению с 2017 годом. Реальный располагаемый доход на душу населения вырос на 8,7% по сравнению с 2017 годом, до 28228 юаней (около 276 тыс. рублей). Индекс потребительских цен вырос на 2,1%.

Экономика Китая является второй крупнейшей в мире после США. Третью строчку в этом рейтинге занимает Япония. В пятерку стран с крупнейшими экономиками мира входят Германия и Великобритания.